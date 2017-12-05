Финансовый совет ЕС утвердил черный список из 17 офшоров

Совет Евросоюза по экономике и финансам утвердил черный список офшоров, в который вошли 17 государств и территорий за пределами ЕС, передает The Independent.

Кроме этого был утвержден серый список из 47 государств, не соответствующих стандартам ЕС, которые обязались изменить свое законодательство — обеспечить финансовую и налоговую прозрачность и отказаться от офшоров.

В черный список попали Южная Корея, Панама, ОАЭ, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Бахрейн, Барбадос, Самоа, Американское Самоа, Гренада, Монголия, Намибия, Сент-Люсия, Тунис, Палау, Тринидад и Тобаго.

Ожидается, что к странам из черного списка будут применены санкции, они будут согласованы в ближайшие недели.