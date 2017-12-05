ОКР обсудит возможность выступления на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что реакция на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию России в Олимпиаде-2018 будет обсуждаться на собрании олимпийского комитета РФ (ОКР) 12 декабря. Речь в первую очередь пойдет о возможности выступить под нейтральным флагом, сообщает с его слов «Интерфакс».

Эта форма допуска к участию в соревнованиях уже использовалась российскими спортсменами на чемпионате мира в 2017 году — на их форме отсутствовали символы РФ, и после побед российских спортсменов гимн России не звучал.

Ранее информированные источники сообщали, что МОК разработал критерии по возможному допуску спортсменов РФ на Олимпийские игры. Речь, в частности, шла о подаче индивидуальных заявок на выступление, с приложением доказательств неучастия в приеме допинга. Помимо этого имя спортсмена должно отсутствовать в списке данных московской антидопинговой лаборатории, которым располагает МОК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не рассматривает возможность бойкота южнокорейских Олимпийских игр.