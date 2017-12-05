Россельхознадзор обвинил PepsiCo в хакерской атаке и шпионаже

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обвинила американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке, сообщает RNS со ссылкой на заявление ведомства.

В Россельхознадзоре утверждают: «Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России. Учитывая то, что во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний, предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий».

По мнению надзорного ведомства, случившееся можно расценивать как коммерческий шпионаж.

При этом отмечается по результатам внутренней проверки, что никто из сотрудников Россельхознадзора, обладающих доступом к документу с пометкой «Для служебного пользования», не направлял письмо во внешнее информационное поле.