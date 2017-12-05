В PepsiCo опровергли обвинения Россельхознадзора в хакерской атаке

В PepsiCo назвали безосновательными обвинения Россельхознадзора в причастности к возможной хакерской атаке на госорганы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований», — сообщил вице-президент по корпоративным отношениям «PepsiCo Восточная Европа» Сергей Глушков.

Ранее представитель Россельхознадзора Юлия Милано заявила о подозрениях в адрес компании, которая якобы организовала хакерскую атаку для получения секретной информации. По данным Милано, компания получила доступ к внутренним документам ведомства под грифом «для служебного пользования».

Полученная информация, по данным Россельхознадзора, позволила PepsiCo получить «конкурентное преимущество» перед российскими компаниями, так как она была готова к проведению контрольных мероприятий.