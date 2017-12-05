В Кремле ответили на заявления Саакашвили о его похищении по приказу Путина

Бывший глава Одесской области, лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обратился к соратникам. Заявление он сделал на крыше дома в тот момент, когда в его квартире проходил обыск. После этого политик был задержан Службой безопасности Украины. Ему вменяется пособничество в некой преступной деятельности.

«Я призываю выйти на улицу и прогнать воров… Подтягиваться и не дать совершить беззаконие, не дать [президенту Украины Петру] Порошенко по приказу [президента РФ Владимира] Путина похитить меня», — цитирует Саакашвили издание «Гордон».

На просьбу прокомментировать это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Да, мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет. В очередной раз удивляет Саакашвили. В то же время от поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике, путь был тернистый. Ситуация у него сложная. Вот что мы можем сказать» (цитата по «Интерфаксу»).