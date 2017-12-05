Кремль пообещал сохранить все контакты с МОК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил желание Москвы сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает РИА Новости.

«Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом, и, собственно, посредством этих контактов регулировать все возникающие проблемы», — сказал Песков.

Песков также заявил, что в Кремле намерены «хранить молчание» до получения официального решения МОК по участию или недопуску России до южнокорейской Олимпиады. Как пишет РБК, он выразил надежду на возможность урегулирования всех возникших проблем.

Напомним, исполком МОК 5-6 декабря проводит заседание в Лозанне, на нем решится вопрос участия России в ОИ-2018. Ожидается, что решение МОК будет оглашено после 21:30 мск.