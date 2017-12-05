05 декабря 2017, 17:53
Путин подписал закон о блокировке телефонных террористов
Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон «О связи», которые позволяют блокировать звонки телефонных террористов по требованию Роскомнадзора или правоохранительных органов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того сотовый оператор должен будет передавать в неизменном виде номер абонента, отправляющего SMS.
Это позволит блокировать массовые SMS-рассылки.
Кроме того оператор будет обязан блокировать абонента по запросу правоохранительных органов или Роскомнадзора, если за 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных пользователя сведениям, внесенным в его договор с оператором.
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