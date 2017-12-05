Путин подписал закон о блокировке телефонных террористов

Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон «О связи», которые позволяют блокировать звонки телефонных террористов по требованию Роскомнадзора или правоохранительных органов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того сотовый оператор должен будет передавать в неизменном виде номер абонента, отправляющего SMS.

Это позволит блокировать массовые SMS-рассылки.

Кроме того оператор будет обязан блокировать абонента по запросу правоохранительных органов или Роскомнадзора, если за 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных пользователя сведениям, внесенным в его договор с оператором.