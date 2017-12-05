Сенат США одобрил кандидатуру нового главы ФРС

Банковский комитет Сената США проголосовал за назначение Джерома Пауэлла новым председателем Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg.

Кандидатуру Пауэлла поддержали большинство членов комитета — 22 человека. Лишь один проголосовал против — представительница Демократической партии Элизабет Уоррен полагает, что Пауэлл может попытаться отменить ряд положений в сфере регулирования банковской сферы, введенных после последнего финансового кризиса.

Напомним, полномочия действующего руководителя ФРС Джанет Йеллен истекают в феврале 2018 года. Президент США Дональд Трамп предложил назначить новым главой Федрезерва члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла.