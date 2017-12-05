Пранкеры рассказали о разговоре с грустным Порошенко по поводу Саакашвили

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные под прозвищами Лексус и Вован, разыграли президента Украины Петра Порошенко. Запись телефонного разговора с Порошенко опубликована на YouTube, расшифровку приводит «Страна.ua».

В разговоре, который Лексус вел от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, речь шла о сегодняшней попытке арестовать оппозиционера Михаила Саакашвили.

«Нашли связи господина Саакашвили с [живущим в России бизнесменом Сергеем] Курченко и российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас предъявляем обвинение. Очень расстраиваюсь», — рассказал Порошенко.

Пранкеры сообщили РИА Новости, что «Порошенко сразу пошел на контакт, но был какой-то грустный по телефону».

Между тем Михаил Саакашвили со сторонниками сейчас находится у здания Верховной Рады, куда призывает собираться людей с требованием отставки Порошенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили есть сутки на то, чтобы добровольно прийти в Службу безопасности Украины для допроса.

«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде», — пообещал генеральный прокурор.

Сегодня утром сотрудники прокуратуры и СБУ задержали Саакашвили в его квартире в Киеве. Однако при попытке отвести его на допрос сторонники экс-президента Грузии и основателя «Движения новых сил» отбили его у омоновцев, после чего Саакашвили с толпой соратников двинулись к Раде.