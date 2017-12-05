Генпрокурор Украины рассказал о финансировании Саакашвили Януковичем

Приближенные лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили получили от соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича около 500 тысяч долларов, заявил в ходе брифинга генпрокурор республики Юрий Луценко. По его словам, эти деньги предназначались для финансирования акций протеста Саакашвили, «целью которых был захват государственной власти в Украине», передает «112 Украина».

«Сегодня я разглашаю первую часть операции СБУ и ГПУ [Генпрокуратура Украины] по срыву плана-реванша прокремлевских сил в Украине», — заявил генеральный прокурор.

По его словам, Михаила Саакашвили подозревают в сотрудничестве «с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко».

Курченко до 2014 года был крупным украинским бизнесменом, после бегства Януковича перебрался в Россию.

По словам Луценко, за деньги, полученные от Курченко и Януковича, «Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине и содействие членам преступной организованной группировки Януковича, Курченко в остановке их уголовного преследования и восстановления контроля над активами».

Также Луценко продемонстрировал аудио- и видеоматериалы, призванные служить доказательством финансирования Саакашвили со стороны Курченко и Януковича.

Согласно заявлению украинского генпрокурора, Курченко, Янукович и другие члены преступной организации были непосредственно связанны с ФСБ.

Ранее сегодня Саакашвили был задержан в своей квартире в Киеве, у него был проведен обыск.