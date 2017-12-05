Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 декабря 2017, вторник, 15:24
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
05 декабря 2017, 13:08
биология генетика растения сельское хозяйство

Прочитан геном тыквы-горлянки

Тыква-горлянка
Тыква-горлянка
Pixabay

Международный коллектив исследователей прочитал геном тыквы-горлянки, известной также под названием лагенария (Lagenaria siceraria), а также реконструировал геном общего предка всех представителей семейства тыквенных (Cucurbitaceae).

Родина этого растения – Южная Африка. Оттуда она широко распространилась не только по африканскому континенту, но и по всей Азии и Полинезии. Выращивают ее и в Южной Америке. Она используется в пищу, а также служит для изготовления сосудов и даже музыкальных инструментов.

Высококачественное секвенирование генома лагенарии выполнила команда ученых под руководством Чжанцзюнь Фэя (Zhangjun Fei) из Института Бойса Томпсона в Корнельском университете. Полученную геномную последовательность ученые сравнили с другими представителями тыквенных, что позволило уточнить эволюционную историю этих растений. «Используя этот геном и другие доступные геномы тыквенных, включая арбуз, дыню, огурцы и тыкву [крупноплодную], мы восстановили геном последнего общего предка Cucurbitaceae», – говорит Чжанцзюнь Фэй. Также изучение геномов дает возможность улучшить многие свойства культурных видов тыквы, в том числе устойчивость их к болезням и низким температурам.

Чтобы подтвердить практическую пользу своего исследования, авторы установили ген, который обеспечивает растениям устойчивость к опасному заболеванию – кольцевой пятнистости. Возбудитель этой болезни – вирус, передающийся различными видами тлей. Вирус известен под названием «вирус кольцевой пятнистости папайи» (Papaya ringspot virus, PRSV). Одна из двух его разновидностей (PRSV-P) действительно поражает папайю, но встречается и у некоторых тыквенных. Вторая разновидность (PRSV-W) распространена исключительно у тыквенных растений. Ее иногда называют «вирусом мозаики арбузов». У зараженных растений появляются кольцеобразные пятна на листьях, затем листья деформируются, желтеют и гибнут. Характерные кольца возникают и на кожуре плодов.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Plant Journal.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.