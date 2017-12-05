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05 декабря 2017, 11:34
археология Перу

В Перу отыскали утраченный геоглиф

Johny Isla/Ministerio de Cultura del Perú/German Archaeological Institute

На южном побережье Перу в пустынном плато Пальпа удалось отыскать геоглиф, открытый археологами почти полвека назад, а потом потерянный.

Наибольшую известность в мире получили перуанские геоглифы с плато Наска – гигантские рисунки на поверхности земли, которые полностью можно разглядеть лишь с самолета. Но по соседству, всего в двадцати с небольшим километрах от плато Наска, находится плато Пальпа, где также расположено большое число геоглифов. Среди них есть абстрактные геометрические рисунки, изображения животных и антропоморфные фигуры.

В 1960-е годы немецкая экспедиция обнаружила на плато Пальпа рисунок, который был интерпретирован как изображение косатки – крупного хищного кита. Его сфотографировали, но находка не была задокументирована должным образом, поэтому точное местоположение геоглифа со временем было потеряно. С 1997 года группа исследователей из Комиссии по археологии неевропейских культур (KAAK) Немецкого археологического института совместно с Андийским институтом археологических исследований (Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, INDEA) приступила к проекту по описанию, картографированию, исследованию и реставрации всех геоглифов на плато Наска и Пальпа. Поскольку счет объектов идет на тысячи, работы по этому проекту продолжаются и сейчас.

Фото: Johny Isla/Ministerio de Cultura del Perú/German Archaeological Institute

Один из его участников Джонни Исла Квадрадо (Johny Isla Cuadrado) нашел карту рисунка косатки с плато Пальпа в археологических отчетах, опубликованных в 1970-е годы. Он решил установить его местонахождение, но описание оказалось недостаточно точным. Тогда он воспользовался сервисом Google Earth для поиска этого объекта. Долгое время его усилия оставались безуспешными, но однажды он заметил на пустынном участке плато отдельные элементы, совпадавшие с деталями рисунка. Но большая часть изображения была закрыта слоем песка.

В январе 2015 года Джонни Исла Квадрадо отправился на этом место с экспедицией, снаряженной министерством культуры Перу. Его догадка подтвердилась, и начались работы по очистке геоглифа. Теперь они закончены, и изображение косатки стало полностью доступным для исследователей. Его длина составляет около 70 метров. Специалисты полагают, что рисунок отражает ранний этап развития техники геоглифов. Некоторые элементы рисунка, например, глаза, созданы не обычным методом снятия верхнего слоя земли, а наоборот образованы грудами камней. Такой способ был характерен для археологической культуры Паракас (800 – 100 годы до н. э.), предшественницы культуры Наска. Необычным является и то, что геоглиф создан в холмистой местности, тогда как геоглифы с плато Наска изображались только на плоских участках.

Точное местонахождение геоглифа не раскрывается из-за опасения вандализма.

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