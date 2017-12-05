Ванилин может служить средством от псориаза

Группа тайваньских ученых установила, что ванилин способствует лечению псориаза.

Сейчас в мире насчитывают около 125 миллионов человек, страдающих от псориаза. Основным проявлением этой болезни служат щелушащиеся покраснения на коже. Псориаз относится к аутоиммунным болезням, и ключевую роль в его возникновении играют белки иммунной системы – интерлейкин-17 и интерлейкин-23. Поскольку ранее уже было известно, что ванилин может влиять на некоторые интерлейкины, авторы работы решили проверить, не станет ли он средством против псориаза.

Они провели эксперимент с лабораторными мышами, у которых они вызвали проявление псориаза на кожи при помощи имиквимода – иммуномодулятора, стимулирующего выработку ряда белков иммунной системы. Затем мышам ежедневно стали давать различные дозы ванилина 1, 5, 10, 50 или 100 миллиграммов на килограмм массы тела. Контрольная группа ванилина не получала.

Лечение продолжалось неделю. В результате выяснилось, что ванилин значительно улучшал состояние мышей, избавляя их кожу от проявлений псориаза. Причем эффективность лечения повышалась с увеличением дозы препарата. Генетическое исследование показало, что гены, активность которых была увеличена под действием имиквимода, снизили активность из-за влияния ванилина. Среди них были и гены, ответственные за синтез интерлейкинов 17 и 23.

Итоги работы опубликованы журналом Journal of Agricultural and Food Chemistry.