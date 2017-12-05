В Испании отказались от ареста Карлеса Пучдемона

Верховный суд Испании отозвал ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его правительства по обвинению в подстрекательстве к мятежу, сообщает Reuters.

Ранее Мадрид настаивал на экстрадиции Пучдемона из Бельгии, куда он спешно выехал после приостановки самоуправления автономного региона. 27 октября на плебисците о независимости Каталонии за создание самостоятельного государства проголосовали большинство граждан автономии. Испанские власти упразднили независимость региона, введя прямое управление.

25 ноября Карлес Пучдемон объявил о своем участии в предвыборной кампании на региональных выборах, которые состоятся 21 декабря. Он назвал эти выборы шансом каталонцев на независимость и вторым туром референдума о независимости.