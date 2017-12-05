Сотрудники СБУ пришли с обыском в киевский дом Саакашвили

В киевской квартире экс-президента Грузии, лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили проходит обыск. Об этом сообщил в Facebook соратник политика Давид Сакварелидзе.

Как рассказала телеканалу «112 Украина» официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, следственные действия проводит Генпрокуратура и спецподразделение СБУ.

Источники в правоохранительных органах заявили каналу, что обыск не связан с вопросом гражданства Саакашвили и его возможным выдворением за границу.

Источники агентства УНН, в свою очередь, заявляют о связи обыска с делом о якобы финансировании протестных акций Саакашвили окружением экс-президента страны Виктора Януковича.

Сам Саакашвили находится на крыше дома. Он заявил, что если до него дотронутся, то он прыгнет с крыши. Около него стоят представители СБУ, которые пытаются задержать политика, передает «112 Украина».

У дома дежурят спасатели и медики.

По данным телеканала, одного из соратников Саакашвили госпитализировали с подозрением на перелом руки и ноги.