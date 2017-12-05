Причиной конфликта с PepsiCo могли стать новые требования Россельхознадзора

Нападки Россельхознадзора на PepsiCo могли быть вызваны противодействием американской компании планам по введению обязательной ветеринарной сертификации молочной продукции. Об этом РИА Новости сообщил источник в отрасли.

«Причина конфликта в том, что PepsiCo против введения обязательной ветсертификации, на чем настаивает Россельхознадзор», — сообщил собеседник агентства.

Накануне Россельхознадзор заявил, что PepsiCo могла незаконно получить доступ к его служебной документации.

5 декабря ведомство обвинило компанию в хакерской атаке для получения этой документации, в которой раскрывались сроки неких проверок. Также в Россельхознадзоре сообщили, что планируют в связи с этим обратиться в правоохранительные органы. В PepsiCo эти обвинения опровергли, назвав их абсурдными.

С 1 июля 2018 года планируется ввести оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Сертификация должна затронуть и готовую молочную продукцию, против чего возражают производители, включая PepsiCo.