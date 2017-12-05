В президентских выборах решила участвовать еще одна женщина

Психолог и писательница Лариса Ренар (Богданова) будет участвовать в выборах президента России. Об этом она заявила на пресс-конференции в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

«Я иду на выборы с уникальной программой "Право на счастье" с фокусом на том, что каждый человек может быть востребован в своем государстве», — отметила Ренар.

Она добавила, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, для регистрации ей потребуется собрать 300 тысяч подписей.

Потенциальный кандидат отметила, что рассчитывает получить 10% голосов избирателей.

Одним из ключевых показателей работы государства, по мысли Ренар, должен стать «индекс счастья», главная задача президента — сделать Россию страной счастливых людей.

Ренар ведет психологические тренинги для женщин и пишет книги по этой тематике. Среди ее бестселлеров, по данным сайта писательницы, — «Круг Женской Силы», «Открывая новую себя», «Эликсир любви».

Ранее об участии в выборах президента уже заявили несколько женщин, среди которых телеведущая Ксения Собчак и общественница Екатерина Гордон.

Выборы пройдут в марте 2018 года.