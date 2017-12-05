У представителей России отнимут телефоны до оглашения решения МОК

Все представители российской стороны, присутствующие на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, должны сдать средства коммуникации до публичного официального оглашения результатов заседания, сообщает Inside the Games.

Напомним, 5 декабря исполком МОК обсуждает вопрос об участии России в Олимпийских играх 2018 года на фоне допинг-скандала. Ожидается, что решение МОК будет оглашено после 21:30 мск.

Однако пресс-служба МОК сообщила, что российская делегация первой узнает вердикт и получит ключевой доклад комиссии Самуэля Шмида о допинговой системе в России за 20 минут до публичного оглашения, которое начнется в 21:30 мск. Чтобы исключить преждевременную утечку информации, у представителей России заберут средства связи — прежде всего сотовые телефоны.

Отметим, российскую делегацию на заседании представляют президент ОКР Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева (она выступит от России).