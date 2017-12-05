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05 декабря 2017, 15:12
Михаил Саакашвили Украина

Сторонники Саакашвили отбили его у СБУ

Толпа сторонников окружила Михаила Саакашвили во время выступления
Толпа сторонников окружила Михаила Саакашвили во время выступления
фото: Milan Lelich в Facebook

Сторонники экс-президента Грузии, лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили отбили его у сотрудников Службы безопасности Украины, сообщает «112 Украина».

По словам корреспондента телеканала, активистам удалось добраться до конвойной машины с Саакашвили, «они буквально выломали двери сзади микроавтобуса и достали его».

«Сейчас он находится у входа в Римско-католический костел Святого Александра в окружении протестующих. К нему пытаются подойти правоохранители, но им не удается», — добавил журналист.

В соцсетях пишут, что политик выступает на ступенях собора.

По данным «Украинской правды», он находится в окружении около тысячи человек.

Ранее сегодня Саакашвили был задержан в Киеве, его обвиняют в получении денег от бывшего президента Украины Виктора Януковича для проведения протестных акций и переворота в республике.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил позднее, что решение о задержании Саакашвили было принято 4 декабря.

Прокуратура планирует ходатайствовать перед судом о его «домашнем аресте с браслетом электронного слежения».

По словам Луценко, соратнику Саакашвили Севериону Донгадзе, который, как предполагается, получал деньги от окружения Януковича, 6 декабря будут предъявлены обвинения в госизмене, прокуратура будет просить заключить его под стражу.

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