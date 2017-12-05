СБУ назвала причину задержания Саакашвили

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по месту жительства в Киеве бывшего губернатора Одесской области, лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что политик задержан в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 256 украинского УК. Эта статья носит название «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Речь идет о пособничестве в преступной деятельности.

Часть 1 статьи предусматривает наказание за «заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности».

Как пишет «Украинская правда», в настоящее время Саакашвили уже вывели из его квартиры, где сегодня прошел обыск.

Адвокат политика утверждал, что его клиента заподозрили в попытке госпереворота — в «содействии свержению государственного режима».

«Правоохранители задержали Саакашвили в присутствии его адвоката. Планируется его допрос следователями», — отмечает СБУ.