Путин подписал закон о конфискации капиталов по решению иностранного суда

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, определяющие правила конфискации доходов, полученных преступным путем, по решению иностранного суда. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, имущество, конфискованное в России по решению иностранного суда, будет передано в ту инстанцию, которая указана в международном договоре между РФ и иностранным государством.

Если такого договора нет, арестованное или изъятое имущество будет обращено в собственность России.

Закон был принят во исполнение решений саммита G8, проходившего в мае 2012 года.