Siemens рассказала в суде о деталях контракта по крымским турбинам

В контракт, заключенный немецкой Siemens со структурами «Ростеха», был включен пункт о запрете поставки газовых турбин компании на Крымский полуостров. Об этом заявил представитель Siemens на слушаниях в арбитражном суде Москвы, передает РИА Новости.

«Усилия были направлены на то, чтобы не допустить нарушения концерном Siemens санкций ЕС и освободить от возможной ответственности», — сообщил он.

Представитель отметил, что контракт давал право совместному предприятию «Сименс технологии газовых турбин», которое и поставляло турбины, отказаться от исполнения договора при размещении турбин в Крыму. Покупатель ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» обязывался установить турбины на Таманский полуостров Краснодарского края.

Затем турбины были проданы ООО «ВО "Технопромэкспорт"» и в конечном счете оказались в Крыму.

Оба «Технопромэкспорта» входят в состав госкорпорации «Ростех».

Речь идет о четырех турбинах для производства электроэнергии.

Представитель Siemens, как передает ТАСС, потребовал на заседании в арбитраже «вернуть эти газотурбинные установки их первоначальному продавцу "Сименс технологии газовых турбин"».

Иск компания подала к ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» и ООО «ВО "Технопромэкспорт"».