Собчак решила создать собственную партию после выборов

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, заявила в интервью телеканалу «Дождь», что после выборов намерена создать собственную политическую партию.

Собчак отметила: «Моя роль — человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движение, которого так долго не было в России».

Телеведущая пояснила: «Мы бы смогли сделать это отправной точкой большого правого движения, которое я мечтаю, чтобы возродилось в России».

Напомним, Собчак пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива». При этом ранее она предложила рассматривать свою кандидатуру как альтернативу графе «против всех».