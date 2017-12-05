СМИ рассказали о предвыборной задаче «70х70» в Подмосковье

Заместитель главы администрации Волоколамского района Московской области Василий Короткин в ходе встречи с главами поселений района заявил, что перед ними стоит задача обеспечить на президентских выборах 2018 года явку в 70% и такое же число голосов за «основного» кандидата, имя которого не назвал, рассказали РБК на условиях анонимности двое глав поселений и подтвердил источник, близкий к руководству района.

Аналогичные указания ранее дал глава администрации района Евгений Гаврилов, сообщили РБК главы поселений и подтвердил член Волоколамской территориальной избирательной комиссии, активист движения «Россия выбирает» Артем Любимов.

Для реализации этой задачи чиновникам предписано определить местных лидеров общественного мнения, которые агитировали бы за основного кандидата в предвыборный период, а также организовать встречи жителей с главами поселений и председателями советов депутатов, рассказывают собеседники РБК.

Короткин, комментируя данные сообщения, заявил изданию, что провел обычное совещание с председателями участковых избирательных комиссий и главами поселений о подаче избирателями заявлений вместо открепительных талонов. Гаврилов на звонок представителей РБК не ответил.

Ранее в СМИ появились сообщения, что администрация президента РФ дала региональным властям установку провести выборы главы государства в 2018 году без скандалов и нарушений. Кроме того, источники утверждают, что Кремль стремится избежать «карнавала» на выборах.