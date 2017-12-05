Читатели Time выбрали человеком года будущего саудовского короля

Читатели американского журнала Time выбрали человеком 2017 года наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана Аль Сауда. Об этом сообщается на сайте издания.

32-летний принц получил поддержку 24% проголосовавших. На втором месте с большим отрывом идет хэштег #MeToo («Я тоже», 6%). Хэштег распространился в соцсетях. Его используют пользователи, решившие рассказать, как они стали жертвами домогательств или изнасилования.

На третьем месте рейтинга с 5% идут «Мечтатели» (Dreamers) — дети, которые прибыли в США нелегально вместе с родителями.

Принц Салман Аль Сауд — будущий король Саудовской Аравии. В ноябре он создал и возглавил комитет по борьбе с коррупцией, который задержал 11 членов правящей семьи и более 40 известных бывших чиновников и бизнесменов.

Большинство задержанных принцев уже согласились выплатить значительную компенсацию в обмен на свободу.