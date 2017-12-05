Титов назвал главную цель участия в президентских выборах

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов, решивший участвовать в президентских выборах, считает своей главной задачей после них «взять на себя управление экономикой». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, пишет «Коммерсантъ».

«Мы готовы взять на себя управление экономическими реформами страны», — сообщил политик.

Титов также выразил уверенность в победе на будущих выборах действующего президента Владимира Путина.

«Президент, если он будет избираться, обладает такой поддержкой, что даже самые важные стратегические программы не смогут обеспечить первый результат на выборах», — считает бизнес-омбудсмен.

Главной целью его программы, передает ТАСС, является создание 25 млн высококвалифицированных рабочих мест к 2025 году.

«Мы считаем себя правыми либералами, есть отличие от левых <...> Правые либералы — [это] о том, как производить и зарабатывать, а левые — как правильно и справедливо, но распределять», — цитирует его агентство.