Трамп уведомил лидера Палестины о переносе посольства США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в котором проинформировал о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Wafa со ссылкой на официального представителя Аббаса Набиля Абу Рудейна.

Рудейн заявил, что палестинский лидер предупредил Трампа «об опасности, которую несет в себе такое решение для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире» (цитата по ТАСС).

Отметим, Трамп ранее заявил в Белом доме, что пора выполнить положения закона, принятого Конгрессом США еще в 1995 году и перенести посольство в Иерусалим — более 20 лет реализация откладывалась из-за спорного статуса города и риска усугубления арабо-израильского кризиса.

Власти Израиля называют Иерусалим своей «единой и неделимой», тогда как в Палестине настаивают, что палестинского государства без Восточного Иерусалима не будет.

Лидеры ряда западных стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, выступают против наделения Иерусалима фактическим статусом столицы Израиля, указывая, что это приведет к срыву попыток мирного урегулирования конфликта в регионе.