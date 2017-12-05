МИД РФ обвинил США в затягивании с выдачей виз экипажам «Аэрофлота» и спортсменам

Министерство иностранных дел России обвинило посольство США в массовом затягивании выдачи виз экипажам «Аэрофлота» и спортсменам.

В первом случае это чревато срывом полетов и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении, во втором атлеты не успевают на международные соревнования, что напоминает преднамеренную дискриминацию российских спортсменов и противоречит взятым на себя обязательствам американских учредителей состязаний, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении ведомства решение американского посольства возобновить с 11 декабря выдачу виз в регионах называется «шагом в правильном направлении», тем более что необходимость визовых учреждений при отсутствии самого процесса выдачи становилась далеко не очевидной.

В МИД РФ также напомнили, что с 2011 года предлагают американской стороне отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок.

«Ответа по-прежнему нет», — отметили в ведомстве.