СМИ узнали о задержаниях в руководстве «Воентелекома»

В центральном офисе «Воентелекома», а также у сотрудников организации в Москве и Петербурге прошли десятки обысков в рамках дела о мошенничестве при поставках техники министерству обороны РФ, пишет «Коммерсантъ».

В качестве подозреваемых задержаны первый замдиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и коммерческий директор холдинга Евгений Жилков.

В проведении обысков, по данным издания, участвовали сотрудники ФСБ, полиции и СКР под надзором Главной военной прокуратуры.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудило главное военное следственное управление СКР. По версии следствия, с 2013 года при заключении контрактов с Минобороны «Воентелеком» использовал различные схемы по завышению стоимости продукции. В частности, по данным следствия, каждый маршрутизатор, закупаемый в рамках импортозамещения, обходился министерству в среднем в 1 млн рублей, тогда как его рыночная стоимость не превышала 350 тысяч.

Это позволило одному только поставщику программного обеспечения ООО «Эмзиор» в 2016 году заработать более 200 млн рублей, а владельцу интеллектуальной собственности «Эмзиор технолоджи» — около 40 млн.

Во главе «Эмзиор технолоджи» стоит Ольга Давыдова — сестра главы «Воентелекома» Александра Давыдова.

В 2015 году предшественник Александра Давыдова Николай Тамодин был приговорен к шестилетнему заключению за то, что являясь руководителем «Воентелекома» похитил средства, выделенные на оборонные госконтракты.