Источник сообщил о возможном переносе пуска с Восточного после аварии

Из-за аварии, произошедшей во время пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту может быть отложен новый старт с космодрома Восточный. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник на космодроме.

Новый пуск назначен на 22 декабря. По словам источника, сейчас ведутся штатные работы, предусмотренные регламентом для запуска. Однако, по его информации, запуск могут перенести на 2018 год — до окончания работы аварийной комиссии и исполнения ее предписаний.

«Будет выработан комплекс превентивных мероприятий, обязательных к исполнению предприятиями ракетно-космической отрасли, ответственными за подготовку пуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на исполнение этих мер потребуется больше недели, поэтому запуск, вероятно, перенесут.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с Восточного 28 ноября. Она должна была вывести на орбиту спутник «Метеор-М» №2-1 и еще 18 небольших аппаратов. Однако во время полета произошла авария, спутник не отсоединился вовремя. Сейчас он либо превратился в космический мусор, либо упал в Атлантический океан.