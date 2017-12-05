В Пермском крае возник пожар в колонии «Белый лебедь»

В Пермском крае, в исправительной колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» возник пожар, сообщает источник «Интерфакса».

По его словам, на территории колонии горит административное здание.

По словам источника в оперативном штабе на месте ЧС, в колонии горит кровля административного здания, площадь которого составляет 30 на 60 квадратных метров.

«Угрозы заключенным нет, эвакуация не требуется», — заявил собеседник агентства.

По словам другого источника, людей, по предварительным данным, в здании не было.

Колония №2 «Белый лебедь» находится в городе Соликамск.