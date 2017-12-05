05 декабря 2017, 20:20
В Пермском крае возник пожар в колонии «Белый лебедь»
В Пермском крае, в исправительной колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» возник пожар, сообщает источник «Интерфакса».
По его словам, на территории колонии горит административное здание.
По словам источника в оперативном штабе на месте ЧС, в колонии горит кровля административного здания, площадь которого составляет 30 на 60 квадратных метров.
«Угрозы заключенным нет, эвакуация не требуется», — заявил собеседник агентства.
По словам другого источника, людей, по предварительным данным, в здании не было.
Колония №2 «Белый лебедь» находится в городе Соликамск.
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