Захарченко обжаловал обращение имущества в доход государства

Бывший сотрудник антикоррупционного департамента МВД Дмитрий Захарченко обжаловал обращение своего имущества в доход государства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Александра Горбатенко.

«Считаем вынесенное решение незаконным и необоснованным и просим апелляционную инстанцию его отменить и отказать в удовлетворении требований Генпрокуратуры», – сказал правозащитник.

Решение об обращении в госсобственность 27 объектов недвижимости и денежных средств на общую сумму около девяти миллиардов рублей принял 1 декабря Никулинский суд Москвы.

Квартиры, машиноместа и автомобили перейдут в ведение столичного управления Росимущества, деньги в различной валюте – московскому управлению Федерального казначейства. Найденный во время обыска золотой слиток передадут в Гохран России.

Бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.