Дума решила дать собственный ответ на решение МОК

Заместитель председателя думской фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил коллегам-депутатам из нижней палаты парламента РФ на заседании 8 декабря проанализировать решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от участия в южнокорейской Олимпиаде 2018 года.

Нилова поддержал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, передает «Интерфакс». Он предложил поручить комитету по физической культуре и спорту совместно с комитетом по международным делам «запросить, получить, проанализировать все документы, все решения, которые были приняты вчера МОК», после чего по итогам консультаций со всеми фракциями «к пятнице подготовить взвешенное заявление от имени парламента», которое , будучи «основано на конкретных фактах и материалах», «должно иметь абсолютно взвешенный и полноценный характер».

Судя по словам спикера палаты Вячеслава Володина, это предложение будет реализовано. «Договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическим фракциями и на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь в зале пленарных заседаний», – сказал он.

Кроме того, в поддержку идеи обсудить решение МОК и вынести по итогам этого обсуждения свой «вердикт» выступил глава думского комитета по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

Напомним, накануне вечером МОК отстранил олимпийскую сборную РФ от участия в Играх-2018, разрешив выступать там только «чистым» спортсменам и под нейтральным флагом – как «олимпийским спортсменам из России». В случае их победы будет звучать не государственный гимн России, а гимн олимпийского движения.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) лишен аккредитации, а членство его главы в МОК приостановлено со вчерашнего дня. Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно лишены права каким-либо образом участвовать в олимпийском движении, а представителям Минспорта заранее отказано в аккредитации на ОИ-2018.