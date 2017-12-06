Вице-спикер Госдумы предложил помечать СМИ-иноагентов по примеру террористов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавлял парламентскую комиссию по разработке закона о СМИ-иноагентах, предложил ввести новую ограничительную меру в отношении попавших под действие этого закона средств массовой информации – обязать другие издания при цитировании их публикаций упоминать их статус.

Эту инициативу Толстой выдвинул в ходе обсуждения проекта постановления о запрете на проход корреспондентов СМИ-иноагентов в здание Государственной думы на Охотном ряду (оно было принято на сегодняшнем заседании), пишет «Коммерсантъ». «Такое решение было бы справедливым», – охарактеризовал свое предложение сам вице-спикер ГД.

Напомним, на состоявшемся сегодня заседании нижней палаты российского парламента депутаты приняли решение закрыть журналистам СМИ, признанных иностранными агентами, доступ в здание Государственной думы. Ранее Совет Федерации запретил американским корреспондентам присутствовать на его заседаниях. Эти меры парламентарии называют «зеркальным ответом» на решения законодателей США: там российский телеканал RT вынужден был зарегистрироваться как иноагент и лишился аккредитации в конгрессе.

Накануне Минюст РФ присвоил статус иностранных агентов девяти работающим в России СМИ – радиостанциям «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканалу «Настоящее время», татаро-башкирской службе «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», изданиям «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».