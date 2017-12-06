Госдума закрыла вход для СМИ-иноагентов

Госдума приняла решение запретить доступ в свое здание на Охотном ряду сотрудникам американских СМИ, которых по новому закону признали иностранными агентами, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление, принятое на заседании нижней палаты российского парламента в среду.

«Установить запрет на посещение Государственной думы представителям СМИ США, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», – говорится в тексте этого документа.

Таким образом, запрет распространяется на журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Он был принят в ответ на аналогичное решение американского конгресса, который аннулировал аккредитацию российского телеканала RT, признанного иноагентом в США и зарегистрированного в этом статусе министерством юстиции Штатов.

Аналогичные меры Государственная дума рекомендовала принять законодательным собраниям субъектов федерации. Напомним, ранее Совет Федерации запретил американским журналистам из СМИ-иноагентов присутствовать на его заседаниях.