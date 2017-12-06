Виртуальный помощник Алиса выдвинута кандидатом в президенты РФ

Искусственный интеллект Алиса, разработанный компанией «Яндекс», будет баллотироваться на пост президента России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ее предвыборном штабе.

Изданию рассказали, что она сформирует «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов».

Создатели штаба – маркетологи, предприниматели, бизнесмены и творческие люди – позиционируют ее как «президента, который знает тебя лично», так как общаться с ней может каждый россиянин.

Основатель штаба Роман Зарипов сообщил «Ленте.ру», что Алиса лишена человеческих слабостей, связанных с человеческими инстинктами и эмоциями.

«Он руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет», — добавил он.

На сайте компании указано, что уже собрано четыре тысячи голосов за выдвижение Алисы. Пресс-служба «Яндекса» утверждает, что сама компания узнала о появлении предвыборного штаба уже после его появления, и инициатива является примером народного творчества.