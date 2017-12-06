Microsoft презентовала первые ARM-ноутбуки с Windows 10

Microsoft и Qualcomm презентовали первые ноутбуки, базирующиеся на ARM-процессоре Snapdragon 835 и работающие на Windows 10. Об этом сообщает The Verge.

Обычно архитектура ARM используется в процессорах для смартфонов или планшетов, и, имея меньшую вычислительную мощность, потребляют значительно меньше энергии.

Теперь же Windows 10 доработана под ARM-процессоры. На новых устройств можно будет запускать большинство из разработанных под обычный Windows 32-битных программ и приложения из Windows Store.

Первые устройства будут выпускать HP и ASUS, а после них - Lenovo.

Новые ноутбуки будут отличаться тем, что при постоянном нахождении в активном состоянии их батарея будет работать до 20–22 часов.

Ноутбук от HP поступит в продажу весной 2018 года и будет стоить от 599 долларов. Дата старта продаж Asus NovaGo пока не определена.