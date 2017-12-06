«Аэрофлот» предупредил о проблемах с расписанием из-за ЧП в Шереметьево

Работа московского аэропорта Шереметьево, и без того затрудненная погодными условиями, осложнилась инцидентом с самолетом латвийской авиакомпании AirBaltic: он после приземления выкатился за пределы покрытой снегом взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС со ссылкой на «источник, близкий к аэропорту».

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, но в аэропорту пришлось ввести режим ЧП.

«Выкатился за пределы ВПП самолет AirBaltic. Одна взлетно-посадочная полоса заблокирована. В течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. Сокращается количество взлетно-посадочных операций», – сообщал источник.

Очевидец ЧП в Шереметьево снял на видео самолет AirBaltic, выкатившийся с ВПП. На борту находились 52 человека, никто не пострадал pic.twitter.com/kjZhpnz6GI — НТВ (@ntvru) 6 декабря 2017 г.

Авиакомпания AirBaltic в своем Twitter принесла пассажирам извинения, назвав причиной инцидента сильный ветер и скользкую рулевую дорожку. Совершающая рейсы авиакомпания «Аэрофлот» уже предупредила своих пассажиров о предстоящей корректировке расписания в связи со случившимся.

Напомним, с начала нынешней недели из-за погодных условий (в частности, осадков в виде ледяного дождя) в Шереметьево были перенесены десятки вылетов.