Британские СМИ узнали о предотвращенном покушении на Терезу Мэй

Глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер подтвердил информацию о предотвращенном покушении на премьер-министра страны Терезу Мэй, сообщает Sky News.

Он рассказал, что исламисты готовились взорвать самодельную бомбу на Даунинг-стрит около резиденции Мэй, воспользоваться образовавшимся хаосом и убить премьера.

Эндрю Паркер рассказал, что уже задержаны двое подозреваемых – 20-летний Нааймур Закариах Рахман, проживавший на севере Лондона и 21-летний Мохаммед Акиб Имран, из Бирмингема. Глава MI5 отметил, что это не единственная проведенная в этом году спецоперация, сорвавшая планы исламистов. Он сообщил Sky News, что в последнее время служба безопасности и Скотланд-Ярд работают совместно.