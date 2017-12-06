В России условия МОК к допуску к Олимпиаде назвали неприемлемыми

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал решение Международного олимпийского комитета МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Южной Корее под нейтральным флагом «абсолютно неприемлемым и совершенно точно унизительным». Об этом сообщает RT.

Жуков также выразил надежду, что запрет на российский флаг и гимн сохранится до последнего дня соревнований и будет снят.

«В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми», — заявил Жуков.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что великой державе не пристало ехать на Олимпиаду инкогнито.

«Спорт уже давно являет собой одну из важнейших сфер отношений между народами, и решение МОК, под каким бы соусом оно ни подавалось, следует трактовать как новую попытку изолировать Россию. Страшный удар нанесён не только по олимпийскому движению — под удар попали отношения между народами как стержень мировой безопасности в целом», — заявил Клинцевич.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она «душой и сердцем» с российскими спортсменами и разделяет их боль.

Экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев уверен, что «перед МОК нечего бисер метать», но российские спортсмены должны выступать.

«Надо с холодной головой подойти к этой истории, посмотреть, как и что мы можем дать нашим спортсменам альтернативно, потому что мы не должны забывать, что они готовились, посвятили этому жизнь — это их профессиональная работа, и спорт приносит, помимо амбициозного воплощения, ещё и деньги. В этой ситуации не должны пострадать наши спортсмены», — пояснил Валуев.

Министр спорта России Павел Колобков счел решение МОК противоречивым, и остерегся давать комментарии преждевременно.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала решение МОК убийством российского спорта. Тем более, оно было принято на основании показаний Григория Родченкова.

«Как можно признавать политикой государства факт выдачи допинга одним человеком? Всё это неправда. С 1968 года я участвовала со своими спортсменами в Олимпийских играх и ни разу не сталкивалась с этим», — заявила Тарасова.

Напомним, 4 декабря МОК принял решение допустить российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане только под нейтральным флагом.