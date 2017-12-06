Курс биткоина поднялся выше 13 тысяч долларов

В ходе торгов 6 декабря стоимость биткоина превысила 13 тысяч долларов и поднялась до 13200 за единицу. Об этом сообщает данные биржи CoinMarketCap.

Сейчас капитализация биткоина составляет 218 млрд долларов при общей капитализации криптовалюты 310 млрд долларов.

13 ноября стоимость биткоина составляла 6539 долларов. За два дня до этого крус криптовалюты «проседал» до 550 долларов.

29 ноября стоимость биткойна поднялась до 11 342 долларов за единицу. За день криптовалюта подорожала на 1200 долларов.

Взрывной рост стоимости эксперты связывают с намерением крупнейшей в мире биржевой системой CME Group о торговле фьючерсами на биткоин.