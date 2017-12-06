Более 20 спортсменов из России начали судиться за право ехать на ОИ-2018

По решению дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к южнокорейской Олимпиаде только «чистых» российских спортсменов, да и то под нейтральным флагом, уже поданы 22 иска – их зарегистрировал Международный спортивный суд (CAS).

В сообщении его пресс-службы, которое цитирует «Интерфакс», уточняется, что истцами выступили бобслеисты Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Эльвир Хузин и Ольга Стульнева, скелетонисты Мария Орлова, Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина и Ольга Потылицына, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, а также конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.

Напомним, накануне МОК запретил всем российским участникам сочинской Олимпиады, состоявшейся в 2014 году, принимать участие в зимних Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. На ОИ-2018 попадут только те российские спортсмены, которых WADA не уличило в употреблении запрещенных препаратов и называет «чистыми».

Из-за выводов МОК на основании доклада WADA Россия лишилась первенства сочинской Олимпиады по количеству медалей, поскольку достижения ряда спортсменов были аннулированы после признания их виновными в употреблении запрещенных препаратов.