Дворкович заявил о необходимости участия в ОИ-2018 на любых условиях

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сообщил «Интерфаксу», что российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря ни на какие запреты.

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович.

Его поддержал исполняющий обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«От политических решений не должны страдать простые спортсмены, спорт должен быть на первом месте, а политика в этой ситуации должна отступать», — сказал он.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее и разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Решение об их допуске будет принимать специальная комиссия.

О своем намерении выступать под любым флагом заявил российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан. Его поддержал хоккейный форвард Илья Ковальчук. Против участия под олимпийским флагом высказался игрок НХЛ Александр Овечкин.