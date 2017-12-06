ВМС Аргентины подтвердили сообщения о поступивших с подлодки «Сан-Хуан» звонках
Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби подтвердил сведения компании Tesacom о том, что подводники с пропавшей субмарины «Сан-Хуан» сделали восемь спутниковых звонков на военно-морскую базу Мар-дель-Плата. Об этом сообщает TN.
«Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара — с дымом, но без огня», — сказал Энрике Бальби.
Он также рассказал, что позже информация была передана экипажем в письменном виде, дабы избежать ее «искажения». Экипаж также просил изменить маршрут следования, чтобы сократить время пребывания в море.
По данным компании Tesacom, самый продолжительный разговор состоялся 15 ноября и длился 13 минут. Звонки были сделаны в то время, когда подлодка поднималась на поверхность, чтобы обновить кислород.
В последнем сообщении капитана «Сан-Хуана» говорилось, что проблемы решены и лодка погружается под воду.
Ранее военные ничего не сообщали о звонках, поступивших с пропавшей субмарины.
Balbi confirmó que cuando desapareció el ARA San Juan navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata y, "aprovechando el tránsito, ejerciendo su soberanía, (estaba) haciendo control del mar cerca de la línea de las 200 millas de la zona económica exclusiva” pic.twitter.com/w9ksycOsdB— TN - Todo Noticias (@todonoticias) 5 декабря 2017 г.