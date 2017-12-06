ВМС Аргентины подтвердили сообщения о поступивших с подлодки «Сан-Хуан» звонках

Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби подтвердил сведения компании Tesacom о том, что подводники с пропавшей субмарины «Сан-Хуан» сделали восемь спутниковых звонков на военно-морскую базу Мар-дель-Плата. Об этом сообщает TN.

«Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара — с дымом, но без огня», — сказал Энрике Бальби.

Он также рассказал, что позже информация была передана экипажем в письменном виде, дабы избежать ее «искажения». Экипаж также просил изменить маршрут следования, чтобы сократить время пребывания в море.

По данным компании Tesacom, самый продолжительный разговор состоялся 15 ноября и длился 13 минут. Звонки были сделаны в то время, когда подлодка поднималась на поверхность, чтобы обновить кислород.

В последнем сообщении капитана «Сан-Хуана» говорилось, что проблемы решены и лодка погружается под воду.

Ранее военные ничего не сообщали о звонках, поступивших с пропавшей субмарины.