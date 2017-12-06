Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доброволец России — 2017» заявил о своей готовности в ближайшее время принять решение об участии в выборах главы государства, которые состоятся в марте 2018 года.

«Мотивом для принятия такого решения может стать только желание улучшить жизнь людей. Я должен ощущать вашу поддержку. Вы мое решение баллотироваться поддержите?» – обратился Путин к залу и услышал в ответ приветственные крики.

«Я учту это при принятии решения и приму его в ближайшее время», – пообещал российский лидер.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что на сегодняшней встрече с волонтерами президент РФ огласит свое решение по поводу своего участия в предстоящих выборах. Комментируя их, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что глава государства может объявить о своих планах в любой день.

Следующий год президент РФ предложил объявить Годом волонтера. «Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера», – заявил Владимир Путин.