Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента

Российский лидер Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года. Это заявление глава государства сделал, выступая на праздновании юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде и отвечая на соответствующий вопрос Артема Баранова, старшего мастера участка предприятия.

«Лучшего места и повода для объявления нет», – пояснил Путин работникам. Когда они отреагировали на слова президента аплодисментами, он ответил: «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится».

По словам Путина, «Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит».

Напомним, ранее сегодня на церемонии вручения премии «Доброволец России — 2017» президент РФ обещал определиться со своим выдвижением на новый срок в ближайшее время.