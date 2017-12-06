Песков адресовал ФСО вопрос о сбое геолокации у Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не смог ответить журналистам на вопрос о причинах массового сбоя геолокации, который, судя по сообщениям в соцсетях и некоторых СМИ, предположительно, произошел возле Кремля.

«У нас нет глушилок, наверное, нужно спрашивать у спецслужб, у ФСО и так далее, наверное, там какая-то есть техника, но мне ничего не известно», – цитирует РИАНовости ответ пресс-секретаря Путина.

Сообщения о неполадках в работе системы GPS-навигации, из-за которых геолокаторы вчера определяли местоположение людей, находившихся возле Кремля в центре Москвы, как район аэропорта Шереметьево.