В «Современнике» опровергли уход Чулпан Хаматовой

В театре «Современник» назвали ложью сообщение СМИ об уходе Чулпан Хаматовой из труппы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«Это ложь, это неправда», — сообщили агентству. С самой актрисой ТАСС связаться не удалось.

Ранее собеседник «Газеты.Ru» сообщил об уходе Хаматовой из «Современника». Представитель театра отказался комментировать информацию, так как «не знает подробностей».

«Мне сказали, что она берет отпуск на полгода. Другой информации я не знаю», —рассказал собеседник издания.

Чулпан Хаматова от комментариев по телефону отказалась.

Актриса играет в театре «Современник» с 1988 года, дебютировала в спектакле «Три товарища».