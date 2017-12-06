Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 декабря 2017, Среда, 09:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Губернатор Ямала спит на кровати почти за 10 миллионов рублей
Автоиспекторы получили благодарность за поимку подозреваемого в убийстве тюменского врача
Вступил в силу приговор по подельникам, купившим здание кинотеатра «Родина» в Биробиджане
Тюменец ходил по городу в наркотическом опьянении со спайсом
Воры с Ямала обкрадывали тюменские магазины и угрожали поджогами (ВИДЕО)
Профильный комитет Госдумы РФ обратил внимание на небезопасные детские товары
Французский замок совместно выкупили тысячи человек
Юмористам предлагают побороться за «Кубок Зауралья»
#НовостиКаспия
Прокуратура региона занялась вопросом поборов с родителей школьников и детсадовцев
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
06 декабря 2017, 08:37
музыка некролог Франция

Умер французский певец Джонни Холлидей

На 75 году жизни во Франции скончался рок-исполнитель и композитор Джонни Холлидей. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на супругу певца.

«Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством», — сказано в сообщении.

Джони Холидея называют эпохой во французской популярной музыке. Его диски были выпущены общим тиражом 110 млн экземпляров.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Олимпийский флаг
МОК разрешил России участвовать в Играх под нейтральным флагом
Толпа сторонников окружила Михаила Саакашвили во время выступления
Сторонники Саакашвили отбили его у СБУ
Bitcoin
Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
Урна для голосования
СМИ рассказали о предвыборной задаче «70х70» в Подмосковье
Дональд Трамп и Джером Пауэлл / xinhuanet.com
Сенат США одобрил кандидатуру нового главы ФРС
Архив новостей

Самое читаемое

Белый тигр - талисман зимних Олимпийских игр 2018.
СМИ рассказали об ответе Кремля на недопуск РФ к Олимпиаде
Президент ФИФА, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино
ФИФА отвергла влияние решения МОК на проведение ЧМ-2018
Майкл Макфол
Макфол: необходимо объяснение конфискации дипсобственности РФ
Ольга Алисова
Сбившая мальчика в Балашихе обвинила его отца в клевете
Георгий Тука
В Киеве перечислили готовые к объединению с Россией регионы
08:50 В «Современнике» опровергли уход Чулпан Хаматовой
08:37 Умер французский певец Джонни Холлидей
08:24 В России условия МОК к допуску к Олимпиаде назвали неприемлемыми
05.12 21:54 МОК разрешил России участвовать в Играх под нейтральным флагом
05.12 21:00 Родченков описал подмену проб медалиста Сочи Легкова

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов.
6 декабря 1927 года родился Владимир Наумов, кинорежиссер
05.12 20:38 «Гелендваген» Руслана Шамсуарова выставлен на торги
05.12 20:20 В Пермском крае возник пожар в колонии «Белый лебедь»
05.12 20:11 Полиция раскрыла детали последних дней жизни Лесина
05.12 19:52 Трамп уведомил лидера Палестины о переносе посольства США в Иерусалим
05.12 19:51 Совет Федерации запретил пускать на заседания СМИ-иноагентов
05.12 19:34 СМИ рассказали о предвыборной задаче «70х70» в Подмосковье
05.12 19:31 Глава ГИБДД призвал благодарить остановленных водителей
05.12 19:17 Пранкеры рассказали о разговоре с грустным Порошенко по поводу Саакашвили
05.12 19:05 Сенат США одобрил кандидатуру нового главы ФРС
05.12 18:56 Источник сообщил о возможном переносе пуска с Восточного после аварии
05.12 18:40 Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
05.12 18:34 Причиной конфликта с PepsiCo могли стать новые требования Россельхознадзора
05.12 18:20 Минтранс запретил возить по Крымскому мосту оружие и вирусы
05.12 18:10 Путин подписал закон о конфискации капиталов по решению иностранного суда
05.12 18:02 У представителей России отнимут телефоны до оглашения решения МОК
05.12 17:53 Путин подписал закон о блокировке телефонных террористов
05.12 17:34 Финансовый совет ЕС утвердил черный список из 17 офшоров
05.12 17:15 Президент одобрил закон о черных списках авиапассажиров
05.12 17:05 Умер последний король Румынии Михай I
05.12 17:02 При крушении вертолета на Ставрополье погибли трое
05.12 16:55 Саакашвили со сторонниками добрался до Верховной Рады
05.12 16:46 Финляндия обвинила российский Ту-154 в нарушении воздушного пространства
05.12 16:25 В PepsiCo опровергли обвинения Россельхознадзора в хакерской атаке
05.12 16:22 В Чечне вызвались провести альтернативную Олимпиаду для российских спортсменов
05.12 16:10 Российская начальная школа признана лучшей в мире
05.12 15:59 Под угрозой новых санкций бизнес задумался о возврате капиталов в Россию
05.12 15:45 Главного эксперта-криминалиста МВД заподозрили в мошенничестве
05.12 15:32 Суд арестовал имущество экс-главы Российского авторского общества на 294 млн рублей
05.12 15:12 Сторонники Саакашвили отбили его у СБУ
05.12 14:53 Минфин удвоит закупки валюты в декабре
05.12 14:37 Титов назвал главную цель участия в президентских выборах
05.12 14:26 Ванилин может служить средством от псориаза
05.12 14:19 Генпрокурор Украины рассказал о финансировании Саакашвили Януковичем
05.12 14:19 Захарченко обжаловал обращение имущества в доход государства
05.12 13:53 В Испании отказались от ареста Карлеса Пучдемона
05.12 13:38 Кремль пообещал сохранить все контакты с МОК
05.12 13:29 Россельхознадзор обвинил PepsiCo в хакерской атаке и шпионаже
05.12 13:18 Яровая предложила поправки к закону о мигрантах
05.12 13:08 Прочитан геном тыквы-горлянки
05.12 13:03 В Кремле ответили на заявления Саакашвили о его похищении по приказу Путина
05.12 12:56 Правительство России согласовало эксперимент по маркировке сигарет
05.12 12:44 Siemens рассказала в суде о деталях контракта по крымским турбинам
05.12 12:30 ОКР обсудит возможность выступления на ОИ-2018 под нейтральным флагом
05.12 12:17 СБУ назвала причину задержания Саакашвили
05.12 12:08 МИД РФ обвинил США в затягивании с выдачей виз экипажам «Аэрофлота» и спортсменам

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.