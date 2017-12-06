Умер французский певец Джонни Холлидей

На 75 году жизни во Франции скончался рок-исполнитель и композитор Джонни Холлидей. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на супругу певца.

«Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством», — сказано в сообщении.

Джони Холидея называют эпохой во французской популярной музыке. Его диски были выпущены общим тиражом 110 млн экземпляров.