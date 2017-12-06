В России к 2019 году идентифицируют гаджеты с подключением к интернету

До сентября 2019 года в рамках проекта «Цифровая экономика» должна быть разработана законодательная база для «идентификации пользовательского интернета вещей». Об этом РБК сообщили три участника рабочей группы, занятой в этом направлении.

Концепция интернет вещей (Internet of Things, IoT) основана на принципе подключения к интернету и взаимодействию между собой и внешним миром бытовых предметов без участия человека. Как правило, с помощью гаджетов и устройств одной цепи хакеры организовывают атаки на банки. К 2020 году число таких устройств достигнет 24 млрд, численность населения планеты они превысили еще в 2008-2009 годах.

Собеседник РБК уточнил, что речь идет об идентификации самих устройств, а не их хозяев.

«Это необходимо для стабильности работы Сети. Сейчас выпускается большое количество разнообразных устройств IoT, которые работают по разным стандартам и протоколам. С ростом данного рынка в Сети может возникать все больше конфликтов и сбоев при их подключении. По этой причине государство хочет оставить за собой возможность регулировать данный рынок путем выдачи идентификаторов для устройств IoT», — рассказал собеседник РБК.

Глава Ассоциации IoT Андрей Колесников сообщил, что подготовкой нормативно-правового акта должно заняться Минкомсвязи.

«Для устройств IoT, которые подключены к интернету, должно применяться регулирование, которое не позволит использовать их для организации тех же DDoS-атак», — отметил Колесников.

В последние годы Центробанк официально признал, что DDoS-атакам подвергался Сбербанк, «Открытие» и Альфа-банк. Причем, с помощью устройств, относящихся к интернету вещей.